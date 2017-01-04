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Новости
Украина
4 января 17, 13:29
Суд в Киеве заочно арестовал Курченко
Курченко
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Печерский суд Киева вынес решение об аресте бизнесмена.
Районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом Українським новинам сообщил его адвокат Юрий Сухов.
 
"Это уже в третий раз суд выносит идентичное решение о применении меры пресечения к моему клиенту в виде содержания под стражей", – сказал он.
 
По словам Сухова, суд вынес решение об аресте в ночь на 4 января. Защита Курченко намерена подать апелляцию.
 
Напомним, что первые два определения на арест Курченко столичный суд отменил. 
Ранее экс-адвокат бизнесмена Андрей Федур заявлял о том, что следствие не может найти "доказательств" в деле Курченко. 
Korrespondent
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