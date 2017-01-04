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Украина
4 января 17, 13:31
Пашинский фигурирует в деле о расстреле на Майдане
Пашинский
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Нардеп проходит как свидетель по делу о винтовке.
Генпрокуратура расследует дело о расстрелах на Майдане, в котором фигурирует нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский. Об этом рассказал начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью на одном из телеканалов.
 
"Расследуется эпизод так называемой винтовки Пашинского и событий, которые происходили 18 февраля 2014 года, где была обнаружена винтовка в багажнике автомобиля одного из лиц, задержанных майдановцами. Оружие изъято, владелец допрошен, допрошен Пашинский и другие свидетели. Факт применения этого оружия не установлен, но следствие продолжается", – заявил Горбатюк.
 
Речь идет об известном эпизоде, когда авто въехало в толпу протестующих. После остановки в нем нашли винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на месте происшествия появился Пашинский и приказал людям, которые его сопровождали, сесть в машину и уехать с места событий.
 
Напомним, ранее Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.
 
Korrespondent
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