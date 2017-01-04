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Новости
Украина
4 января 17, 13:38
Военные РФ на Донбассе травмируют себя, чтобы не воевать
Российская
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В оккупационных подразделениях на Донбассе с 31 декабря 2016 года зафиксировано более 20 случаев нанесения умышленных повреждений военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения военной службы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"В 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) после проведения ротации количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек",  -говорится в сообщении. 

На данный момент, укомплектованность батальона личным составом составляет около 50%. Отметим также, что возникла проблема с выплатой зарплат личному составу, что привело к внутренним конфликтам в батальоне.

"Российское командование применяет к военнослужащих жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. С 3 января в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в Новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета", - утверждают в Главном управлении разведки.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", боевики в зоне проведения антитеррористической операции продолжают не соблюдать режим тишины.


 
URA-Inform
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