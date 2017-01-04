Военные РФ на Донбассе травмируют себя, чтобы не воевать

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"В 13 стрелковом батальоне (Ровеньки) 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) после проведения ротации количество желающих уволиться с военной службы возросло до 30 человек", -говорится в сообщении.

На данный момент, укомплектованность батальона личным составом составляет около 50%. Отметим также, что возникла проблема с выплатой зарплат личному составу, что привело к внутренним конфликтам в батальоне.

"Российское командование применяет к военнослужащих жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. С 3 января в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, которые в Новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета", - утверждают в Главном управлении разведки.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", боевики в зоне проведения антитеррористической операции продолжают не соблюдать режим тишины.



