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Украина
4 января 17, 13:47
В поезде Киев-Перемышль оставят ускоренную проверку таможни
поезд
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Кабинет министров запустил полугодовой эксперимент на маршруте "Киев-Перемышль" — таможенная проверка будет проходить во время движения поезда между станция Львов и Мостыська-2

Правительство Украины утвердило порядок прохождения таможенного и пограничного контроля в поезде "Интерсити+" по маршруту "Киев-Перемышль". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

Железная дорога ссылается на распоряжение Кабмина от 23 декабря 2016 года №1016-р, которое утвердило порядок контроля в поезде с 23 декабря 2016 года по 1 июня 2017 года.

В порядке эксперимента в поезде "Киев-Перемышль" таможенный и пограничный контроль будет проходит во время движения поезда, между станциями Львов и Мостыська-2 и в обратном направлении.

По данным "Укрзализныци", распоряжение Кабмина уменьшает время в пути почти на час — поезд будет в пути 6 часов 40 минут.

Однако, как отмечает директор по пассажирским перевозкам и сервису "Укрзализныци" Игорь Романкив, скорость таможенного и пограничного контроля также зависит от пассажиров.

"Попытки провозить неразрешенные товары и другие нарушение при пересечении границы могут испортить поездку и свести на нет такую хорошую инициативу", — отметил Романкив.

Поезд "Киев — Львов — Перемышль" начал курсировать 23 декабря 2016 года. За данным железной дороги, 3 января 2017 года поездом воспользовались 360 пассажиров, а на 8 января выкупили 560 мест.

Delo
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