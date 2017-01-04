На Украину надвигается непогода - Фото

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что циклон принесет снег и сильный штормовой ветер, который может спровоцировать метели и даже снежные заносы на дорогах.

"Балтийский циклон забросил через свои фронта снег в Украине. Идет сейчас снег на западе и севере Украины. Снег - это еще ничего, но сильный, до штормового, ветер вызывает метели и даже снежные заносы на дорогах. Путники, будьте очень осторожными", - говорится всообщении.



Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение - в большинстве регионов.