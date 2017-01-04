В Киеве временно закрывают движение некоторых троллейбусов

Как пояснили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Ватутина движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закрывается с нуля часов 30 минут до пяти часов утра.

Вместе с тем в "Киевпастрансе"заверили, что заезд последних и выезд первых подвижных единиц еще будет скорректирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Киеве Виталий Кличко пообещал построить в столице канатную дорогу. По его словам, такая дорога в столице сможет соединить правобережную часть города с Трухановым островом.

Также столичная власть намерена начать строительство пешеходного моста, который бы соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку.