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Украина
4 января 17, 15:11
В Киеве временно закрывают движение некоторых троллейбусов
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Начиная с четверг, 5 января, в Киеве временно закроют движение троллейбусов нескольких маршрутов.

Как пояснили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в связи с ремонтом контактной сети на проспекте Ватутина движение троллейбусов маршрутов №№ 30, 31, 37, 47, 50, 50к закрывается с нуля часов 30 минут до пяти часов утра.

Вместе с тем в "Киевпастрансе"заверили, что заезд последних и выезд первых подвижных единиц еще будет скорректирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Киеве Виталий Кличко пообещал построить в столице канатную дорогу. По его словам, такая дорога в столице сможет соединить правобережную часть города с Трухановым островом.

Также столичная власть намерена начать строительство пешеходного моста, который бы соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку.
URA-Inform
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