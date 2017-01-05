В Украине урегулировали условия контрактов военнослужащих

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы". Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности, закона унормировал некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и освобождением граждан с военной службы. Например, военнослужащие, проходящие военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию могут продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем — ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", — обратился глава государства к присутствующим при подписании закона министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генерального штаба ВСУ Виктору Муженко.

Президент отметил, что закон позволяет военным, которые заключили "фактически бессрочный контракт при особом периоде", получают возможность уволиться.

Однако Порошенко обратил внимание, что замена личного состава будет осуществляться поэтапно.

Закон устанавливает, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения. Также освободиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Порошенко также констатировал, что заключение контрактов идет согласно графику.

"Мы стремительно приближаемся к 70-ти тысячам и это свидетельствует об очень высоком уровне и патриотизма, и готовности с оружием в руках защищать Украину", — сказал президент. — "Мы действительно можем утверждать, что за 2,5 года мы построили новую украинскую армию".

Документом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.