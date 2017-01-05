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Новости
Украина
4 января 17, 17:31
Проректор академии водного транспорта попался на взятке
взятка
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Сумма взятки проректору составила 25 тыс грн.

Сотрудники столичной прокуратуры вместе с Национальной полицией во время получения взятки провели задержание первого проректора Киевской академии водного транспорта имени Петра Конашевича-Сагайдачного. Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

Проректор требовал 25 тыс грн - за свое содействие в зачислении на второй курс заочной формы обучения – в рамках перевода в данную академию с другого вуза. Проректора задержали после получения второй части этой взятки. По факту открыто уголовное производство - по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания либо же получения должностным лицом неправомерной выгоды).

Как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области за взяточничество задержали прокурора.
URA-Inform
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