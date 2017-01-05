Украина может снова провести учения у берегов Крыма - Видео

Ракетные учения возле аннексированного Крыма будут происходить настолько регулярно, насколько это потребуется. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью 5 каналу.

"Мы никого спрашивать не собираемся, какие учения нам проводить на нашей территории. Эти учения будут регулярными настолько, насколько нужно будет их проводить", – сообщил Полторак.

Также, министр обороны Украины оценил проведенные 1-2 декабря учения в Херсонской области как "очень удачные и нужные".

"В Москве очень нервничали, нас запугивали тем, что будет нанесен ответный удар по нашим пусковым установкам. Мы такой вариант также прорабатывали. Но это дело независимой Украины –проводить учения на своей территории, не нарушая ни одного международного договора, и проверяя готовность нашей системы ПВО", – сказал Полторак.





Напомним, 1-2 декабря ВСУ провели ракетные стрельбы в Херсонской области. Военные выпустили 16 ракет средней дальности и все они поразили цели. Также появилось фото ракетных учений Украины возле Крыма, а также видео запуска ракет.



