В Украине оперштабы будут работать круглосуточно

Такое поручение уже отдал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Об этом рассказали в пресс-службе Минрегиона.

Среди первых мер: организация непрерывной работы оперативных штабов для устранения вероятных чрезвычайных ситуаций, а также бесперебойная работа систем жизнеобеспечения, создание запасов горюче-смазочных материалов, одежды, лекарств, продуктов и источников энергоснабжения, функционирование пунктов обогрева для оказания помощи населению – подчеркнул Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину вскоре придет непогода.