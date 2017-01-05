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Украина
4 января 17, 17:42
В Украине оперштабы будут работать круглосуточно
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По причине ожидаемых сильных снегопадов и резкого снижения температуры воздуха до 26 градусов мороза поручено обеспечить мониторинг ситуации в регионах Украины.

Такое поручение уже отдал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Об этом рассказали в пресс-службе Минрегиона.

Среди первых мер: организация непрерывной работы оперативных штабов для устранения вероятных чрезвычайных ситуаций, а также бесперебойная работа систем жизнеобеспечения, создание запасов горюче-смазочных материалов, одежды, лекарств, продуктов и источников энергоснабжения, функционирование пунктов обогрева для оказания помощи населению – подчеркнул Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Украину вскоре придет непогода.
URA-Inform
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