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Новости
Украина
4 января 17, 18:46
В Полтаве зафиксирована смерть от гриппа H3N2 Гонконг
свиной,грипп
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У умершего от гриппа мужчины был грипп H3N2 "Гонконг".

Так, в Полтаве в результате штамма гриппа H3N2 "Гонконг" скончался 50-летний мужчина. Об этом передают местные СМИ.

Отмечается, что в процессе данного заболевания больше всего страдают именно легкие. Мужчина лечил пневмонию дома. Воспаление легких возникло как осложнение после гриппа типа А (H3N2), и также человек поздно обратился к врачам. Спустя три дня умер - отметила главный инфекционист области Лидия Войтенко. Также уточнила, что погибший привит от гриппа не был, а заразился от родственников.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве заболеваемость гриппом снизилась на 57,1% в течение последних дней.
URA-Inform
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