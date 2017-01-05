Дело Ефремова передано в суд

Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 января.

Он также перечислил пять пунктов, в чем подозревается Ефремов:

– организации захвата здания Луганской областной государственной администрации

– пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области

– совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины

– содействии в создании и деятельности террористической организации ЛНР

– государственной измене

Накануне, 3 января, Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, в ноября Печерский районный суд Киева продлил Ефремову арест на два месяца, до 22 января 2017 года.