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Украина
4 января 17, 20:48
Дело Ефремова передано в суд
Ефремов
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Экс-нардепа обвиняют по пяти пунткам.
Экс-нардепа обвиняют по пяти пунткам.

Управление по расследованию совершенных преступными организациями преступлений Генеральной прокуратуры Украины направило в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером в среду, 4 января.
Он также перечислил пять пунктов, в чем подозревается Ефремов:
– организации захвата здания Луганской областной государственной администрации
– пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области
– совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины
– содействии в создании и деятельности террористической организации ЛНР
– государственной измене
Накануне, 3 января, Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.
Напомним, в ноября Печерский районный суд Киева продлил Ефремову арест на два месяца, до 22 января 2017 года.

Korrespondent
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