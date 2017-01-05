На Ровенщине откроют 30 пунктов обогрева

Об этом рассказал помощник главы ГСЧС по связям с общественностью Виктор Козак. Он уточнил, что данные пункты обустроят на базе соцучреждений в г. Ровно и районных центрах.

До этой поры подобных пунктов при больницах, а также при территориальных центрах обслуживания граждан уже открыто семь. Кроме того – шестого января, когда в Ровенскую область придут морозы до 20-ти градусов, власть готова будет развернуть пять мобильных пунктов обогрева – отметил также Виктор Козак.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине при ухудшении погоды будут круглосуточно работать оперативные штабы.