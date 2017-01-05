На Закарпатье произошли сходы лавин

Так, сход снежных масс уже был зафиксирован на автотрассе между населенными пунктами Нересница и Ш.Луг, что в Тячевском районе. Также был сход еще одной лавины на автодороге Колочава-Хуст около с.Вильшаны Хустского района. Согласно предварительным данным, снежные массы уже перекрыли движение четырем автомобилям.

К месту событий были направлены спасательные подразделения. Сведения о количестве людей, что находились в транспортных средствах, уточняют.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье весной 2016 г. прогнозировали сход лавин.