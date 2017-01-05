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Новости
Украина
4 января 17, 20:59
На Закарпатье произошли сходы лавин
снежная,лавина
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Сегодня, четвертого января, по причине ухудшения погодных условий на территории Закарпатья был замечен сход двух снежных лавин.

Так, сход снежных масс уже был зафиксирован на автотрассе между населенными пунктами Нересница и Ш.Луг, что в Тячевском районе. Также был сход еще одной лавины на автодороге Колочава-Хуст около с.Вильшаны Хустского района. Согласно предварительным данным, снежные массы уже перекрыли движение четырем автомобилям.

К месту событий были направлены спасательные подразделения. Сведения о количестве людей, что находились в транспортных средствах, уточняют.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье весной 2016 г. прогнозировали сход лавин.
URA-Inform
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