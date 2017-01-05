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Новости
Украина
5 января 17, 09:35
В Украине заработал Закон о Высшем совете правосудия
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В четверг, 5 января, в Украине набирает силы закон "О Высшем совете правосудия".

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал документ. Документ был опубликован в газете "Голос Украины" 4 января и, согласно закону, вступает в силу на следующий день после его опубликования, кроме отдельных положений документа.

Таким образом, согласно закону, Высший совет правосудия отныне наделяется полномочиями увольнять судей, вносить президенту представление об их назначении, принимать решение о нарушении судьей или прокурором требований относительно несовместимости, привлекать их к дисциплинарной ответственности.

При этом совет уполномочивается лишать неприкосновенности судей, подозреваемых в уголовных преступлениях. Согласно документу, Высший совет правосудия также будет решать вопрос перевода судей, их командировок, а также утверждать их количество в судах.

Кроме того, совет получает полномочия назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации и его заместителей. Как сказано в Законе, отныне Высший совет правосудия будет состоять из 21 члена, десять из которых выбирает съезд судей, по два назначают президент, Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров и съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

При этом глава Верховного суда Украины входит в состав совета по должности.

Напомним, Верховная Рада 21 декабря приняла во втором чтении закон "О Высшем совете правосудия".

Как сообщал УРА-Информ, 3 января 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем совете правосудия".
URA-Inform
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