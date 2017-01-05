Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Украина
5 января 17, 10:43
У Порошенко назвали статью Пинчука о мире с РФ страхом
Пинчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет, заявили у Порошенко.
Альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет, заявили у Порошенко.

В Администрации президента Петра Порошенко назвали страхом и слабостью призыв миллиардера Виктора Пинчука к компромиссам "ради мира с Россией".

Пинчук ранее написал статью в Wall Street Journal, в которой говорит о необходимости пожертвовать Крымом и Донбассом, а также забыть о членстве НАТО и ЕС. Эту заметку прокомментировал заместитель главы АП Константин Елисеев. также на страницах WSJ.

"Я согласен с его благородным призывом к миру на Донбассе, но не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость - плохие советчики. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесут еще большую агрессию и больше человеческих страданий", - написал Елиссев.

Он подчеркнул, что альтернативы европейскому и евроатлантическому курсу Украины нет.

"Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции достоинства", - написал Елисеев.

Замглавы АП также призвал не торговать Донбассом и Крымом.

"Украина выступает за местные выборы, но только на основании закона Украины и стандартов ОБСЕ. Кремлю, безусловно, хотелось бы узаконить свою гибридную оккупацию и марионеточные режимы на Донбассе украинскими руками. Но никто не должен попасть в эту ловушку", - пишет Елисеев.
Korrespondent
Ещё по теме:
Порошенко в феврале встретится с Трампом
СНБО ввел новые санкции против РФ
Марин Ле Пен считает аннексию Крыма законной
Климкин вновь заговорил о необходимости санкций против РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стрельба в Киеве: есть пострадавший
noimageИз-за холодов в Киеве повысят температуру теплоносителей
noimageВ Украине на Рождество выпадет 35 сантиметров снега
noimageАдвокат требует вернуть Пашинского из Альп для допроса
noimageЗадержан россиянин, переправлявший нелегалов в Украину
Лента новостей
Загрузка...