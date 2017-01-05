Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Украина
5 января 17, 11:31
Мост до Крыма: строители установили половину свай
Керченский,пролив
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
2/5 (1 голос)
К началу 2017 года также готовы более 210 опор моста из 595.
К началу 2017 года также готовы более 210 опор моста из 595.

Строители моста из Крыма в Россию выполнили половину свайных работ на морских и сухопутных участках, передает портал Крымский мост.

Как сообщают строители, на глубину от 12 до 90 м было погружено 3540 свай из более чем 7000, которые были запланированы проектом.

Фундаменты автодорожных и железнодорожных опор моста состоят из свай трех типов. Работы по буронабивным сваям были выполнены строителями в полном объеме, по призматическим - на 50 процентов, по трубчатым - более чем на 40 процентов, которых по проекту необходимо установить около 5,5 тысяч.

По данным Крымского моста, к началу 2017 года готовы более 210 опор моста из 595. На данный момент идет строительство 140 опор.
Korrespondent
Ещё по теме:
Путин пытается утопить Украину и лишить поддержки ЕС и США
ФОТО: В Славянске предотвратили подрыв моста в людном месте
Украинцев просят не ездить в Македонию
В Киеве горит Подольско-Воскресенский мост (фото, видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стрельба в Киеве: есть пострадавший
noimageИз-за холодов в Киеве повысят температуру теплоносителей
noimageВ Украине на Рождество выпадет 35 сантиметров снега
noimageАдвокат требует вернуть Пашинского из Альп для допроса
noimageЗадержан россиянин, переправлявший нелегалов в Украину
Лента новостей
Загрузка...