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Украина
5 января 17, 14:26
В зоне АТО ранен военный ВСУ
АТО
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Силовик ВСУ получил ранения в районе Светлодарской дуги – по итогам обстрела.

В зоне проведения на Донбассе АТО за прошлые сутки, четвертого января 2017 г. в результате военных действий был ранен один украинский силовик, при этом погибших нет. Об этом в рамках брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам - за прошлые сутки в результате ведения боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один был ранен. Это случилось в районе Светлодарской дуги - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, Россия создала на границах с Украиной новые дивизии – в Воронежской и Белгородской областях.
URA-Inform
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