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Новости
Украина
5 января 17, 14:28
Елисеев: Украина не будет торговать территориями ради мира
Елисеев
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Украина не будет торговать своими территориями, будь-то Донбасс или Крым.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба главы государства.

"Эти территории (Донбасс и Крым, - ред.) не могут быть частью торгов для мира. Они - это Украина, и это подтверждается на международном уровне - в том числе Резолюцией ГА ООН по Крыму, которая была принята в прошлом месяце, и в отчете прокурора Международного уголовного суда в ноябре прошлого года. Украина никогда не покинет на произвол украинцев, попавших в ловушку за железный занавес российского военного вторжения в Крыму и на Донбассе", - заявил Елисеев.

Согласно его словам, компромиссы на российских условиях являются неверной политикой для достижения мира в Украине.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Кабинет министров обнародовал список главных достижений 2016 года, соответствующая инфографика размещена на сайте правительства.
URA-Inform
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