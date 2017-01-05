Задержан россиянин, переправлявший нелегалов в Украину

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе Сумской области гражданина РФ, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

"Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ", — сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время попытки незаконного перемещения в Россию гражданки одного из государств Закавказья.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.332 Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-следственные действия.