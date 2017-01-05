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Новости
Украина
5 января 17, 14:29
Задержан россиянин, переправлявший нелегалов в Украину
взятка,СБУ,
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СБУ задержала гражданина РФ, занимавшегося переправкой нелегалов через украинскую границу

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе Сумской области гражданина РФ, который организовал канал перемещения нелегалов через государственную границу Украины.

"Россиянин переправлял нелегалов в обоих направлениях при содействии пограничной службы ФСБ РФ", — сообщает пресс-центр СБУ .

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника во время попытки незаконного перемещения в Россию гражданки одного из государств Закавказья.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.332 Уголовного кодекса Украины. Ведутся оперативно-следственные действия.

Delo
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