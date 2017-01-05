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Новости
Украина
5 января 17, 15:02
Из-за холодов в Киеве повысят температуру теплоносителей
отопление
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В связи с резким похолоданием теплоснабжающие предприятия Киева должны увеличить температуру теплоносителя, в квартирах киевлян не должно быть ниже 18 градусов тепла

Синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в ближайшие дни. В связи с этим теплоснабжающие предприятия Киева должны увеличить температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями, чтобы в квартирах было не ниже 18 градусов тепла, заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По словам киевского чиновника, жилищные организации должны контролировать состояние отопления в домахи оперативное устранять возможные технические неполадки. Если коммунальщики не будут исполнять свои обязанности, будут проводиться служебные проверки с дальнейшими выводами и кадровыми решениями.

По прогнозам 6 января в столице ожидается снижение температуры ночью до 14-16°, днем — до 11-13° мороза. 7-8 января еще похолодает: ночью до 17-19° мороза, днем 7 января температура будет 15-17° и небольшой снег, а 8 января немного теплее — 12-14° мороза.

Delo
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