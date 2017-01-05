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Новости
Украина
5 января 17, 15:04
Стрельба в Киеве: есть пострадавший
стрельба,пальба
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Неизвестный мужчина трижды выстрелил в 25-летнего иностранца на бульваре Леси Украинки в Киеве, гражданин другого государства госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что злоумышленник выстрелил иностранцу в ноги. Правоохранителей вызвал местный житель, который сообщил, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый парень

В совю очередь, местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям, что видел, как возле подъезда дома разговаривали двое мужчин. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

Кроме того, на месте происшествия правоохранители нашли три стреляные гильзы, которые направила на экспертизу.

В настоящее время, по данному инциденту открыто уголовное производство. Полиция устанавливает личность стрелявшего и его местонахождение, а также выясняет причины происшествия.

Как сообщалось, в результат стрельбы на рынке в Мексике в курортном городке Акапулько погибли шесть человек. 
URA-Inform
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