Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Украина
5 января 17, 18:02
В Киеве накрыли конвертцентр с оборотом в 180 млн грн
конвертцентр,Валюта,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В столице правоохранители устранили конвертационный центр с оборотом в 180 млн грн.

Об этом передали в пресс-службе ГФС Украины. Так, правоохранители уже установили организаторов, а также участников конвертцентра, которые для прикрытия своей незаконной деятельности приобрели ряд фиктивных предприятий, используя которые с 2015 г. по настоящее время оказывали услуги по конвертации средств в наличные путем прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Оборот конвертцентра за период работы составлял 180 млн грн, а убутки страны от работы данной организации в виде неуплаты налогов равны более 30 млн грн. По факту открыто уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, на Житомирщине ликвидирован конвертцентр.
URA-Inform
Ещё по теме:
На Киевщине накрыли конвертцентр с оборотом 72 млн грн
Суд в Киеве заочно арестовал Курченко
В поезде Киев-Перемышль оставят ускоренную проверку таможни
В Киеве в "Жулянах" таможенник задержан на взятке - Фото
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Украину надвигается мощный циклон с Черного моря
noimage«Отец» главной банковской программы Украины трагически погиб
noimageКак в Украине празднуют Рождество Христово: Традиции, обычаи
noimageКанада передаст Украине 11 тонн гуманитарной помощи
noimageМедведчук о крахе евроатлантических идей Украины
Лента новостей
Загрузка...