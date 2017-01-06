Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Новости
Украина
5 января 17, 18:07
В Житомире открыты 13 пунктов обогрева
обогрев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Тринадцать пунктов обогрева были открыты в Житомире.

Об этом передает пресс-служба Житомирского городского совета. Пункты обогрева города были оснащены на базах ВЖРЕП.

Как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области планировалось открыть 30-ть пунктов обогрева – уже пятого января 2017 г. Об этом ранее сообщил Виктор Козак – помощник главы ГСЧС по связям с общественностью. Пункты обогрева будут открыты на базе социальных учреждений города Ровно, а также в районных центрах области.

До этого же момента пунктов обогрева в области работало семь – при центрах обслуживания граждан и при больницах. Также известно, что при ухудшении погоды в Украине начнут работать оперативные штабы – в круглосуточном режиме.
URA-Inform
Ещё по теме:
В Киеве установили пункты обогрева на время сильных морозов
В Киеве заработали пункты обогрева
Россия направляет в Крым палаточные городки
Как быстро и без затрат обогреть помещение (видео)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Украину надвигается мощный циклон с Черного моря
noimage«Отец» главной банковской программы Украины трагически погиб
noimageКак в Украине празднуют Рождество Христово: Традиции, обычаи
noimageКанада передаст Украине 11 тонн гуманитарной помощи
noimageМедведчук о крахе евроатлантических идей Украины
Лента новостей
Загрузка...