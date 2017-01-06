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Новости
Украина
5 января 17, 18:09
В армию будут призывать офицеров запаса
ВСУ,армия
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В ряды ВСУ будут призывать тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее.
В ряды ВСУ будут призывать тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее.

В этом году в ряды украинской армии будут призывать офицеров запаса - тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, передает InfoResist.

"Планируем в этом году провести призыв в количестве около 4 тысяч. Согласно документам, которыми мы руководствуемся, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах", - уточнил он.

В Генштабе считают, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности.

Позже в эфире радио Армия ФМ Андрусяк добавил, что срок призыва составит 18 месяцев. Призыв будет проводится ежеквартально и начнется уже в феврале.

Ранее в Генштабе заявили, что армия Украины будет комплектоваться по смешанному принципу: будет состоять из срочников и контрактников.

Также сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.
Korrespondent
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