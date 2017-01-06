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Новости
Украина
5 января 17, 18:37
Где установлена самая дорогая в Украине елка? (ФОТО)
НГ,елка,концерт
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Она оказалось искусственным деревом высотой в 16 метров и ценой в 199,5 тысяч гривен.

В Ирпене на Киевщине установили самую дорогую новогоднюю елку в Украине, которая обошлась городу почти в 200 тысяч гривен, сообщает Громада Приирпенья со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.

Она оказалось искусственным деревом высотой в 16 метров и ценой в 199,5 тысяч гривен.


Отметается, что 199,5 тысяч гривен стоило само искусственное дерево, без иллюминации и украшений.


Издание подчеркнуло, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши местной ирпенской школы 18.
Korrespondent
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