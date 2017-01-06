Где установлена самая дорогая в Украине елка? (ФОТО)

В Ирпене на Киевщине установили самую дорогую новогоднюю елку в Украине, которая обошлась городу почти в 200 тысяч гривен, сообщает Громада Приирпенья со ссылкой на сайт публичных закупок Prozorro.

Она оказалось искусственным деревом высотой в 16 метров и ценой в 199,5 тысяч гривен.





Отметается, что 199,5 тысяч гривен стоило само искусственное дерево, без иллюминации и украшений.





Издание подчеркнуло, что эта сумма в десять раз больше, чем в 2016 году потратили на ремонт крыши местной ирпенской школы 18.