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Новости
Украина
5 января 17, 19:27
Савченко: Конфликт на Донбассе можно решить за два месяца
Савченкоо
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Украинский депутат Надежда Савченко заявила, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в течение двух месяцев. 

Об этом депутат сообщила в эфире одной из радиостанций. По ее словам - все зависит от того, кто именно возьмет ответственность за принятие всех решений.

Ведь это значит - не просто принять решение, однако еще и нести ответственность. У нас же обычно - кому это делегируется, то они никогда не желают нести за это ответственность. Потому войну можно закончить, но за какие-то два месяца. И даже выиграть, подобрать политическую ситуацию, расставить акценты, сделать честные заявления – добавила Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко подтвердила, что встречалась с Плотницким и Захарченко.
URA-Inform
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Комментарии (1)
Вася Вчера, 20:40
іди нахуй шлюха!!!
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