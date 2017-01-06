Новости Украина
5 января 17, 19:35
ДНР изменила обмен пленными
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В Минске было предложено новое уточнение – всех подтвержденных на всех подтвержденных, утверждает представитель сепаратистов.
В Минске было предложено новое уточнение – всех подтвержденных на всех подтвержденных, утверждает представитель сепаратистов. Представитель ДНР в Минске Денис Пушилин заявил, что Контактная группа внесла изменения в формулу обмена пленными "всех на всех", сообщают сепаратистские ресурсы.
"На последних встречах (21 декабря в Минске) было предложено новое уточнение – "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал он.
Ранее в ДНР предложили обмен пленными "690 на 47", а Украина передала ДНР 15 пленных.
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