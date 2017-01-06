ДНР изменила обмен пленными

"На последних встречах (21 декабря в Минске) было предложено новое уточнение – "всех подтвержденных на всех подтвержденных". И цифры переговорщиками были определены. Но проблема не только в цифрах", - сказал он.

Ранее в ДНР предложили обмен пленными "690 на 47", а Украина передала ДНР 15 пленных.