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Новости
Украина
5 января 17, 19:36
АТО: за два года обезвредили 140 тысяч опасных предметов
АТО
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В течение последних двух лет правоохранители обезвредили 140 тыс. взрывоопасных предметов в зоне АТО.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. По его словам - в течение двух лет благодаря действиям военных и правоохранителей в зоне проведения АТО уничтожено более 140 тыс. взрывоопасных предметов.

Также он добавил, что Минобороны Украины вместе с офисом Координатора проектов ОБСЕ продолжат успешно противостоять минной опасности. На днях около села Виноградное на мариупольском направлении саперы установили баннеры, которые будут сообщать об опасности мин и помогут избежать трагедий среди населения.

Как сообщал УРА-Информ, под Светлодарском была обнаружена мина.
URA-Inform
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