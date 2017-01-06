АТО: рекорд обстрелов в новом году - 52

За сутки в зоне АТО число обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017 году, заявил спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник.

В штабе АТО сообщили, что на Мариупольском направлении огонь велся из минометов различных калибров по Водяному, Лебединскомму и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно вела огонь БМП.