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Украина
5 января 17, 19:37
На Закарпатье продолжают сходить лавины
лавина
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Очередная лавина сошла в Раховском районе в Закарпатской области.

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области. Известно, что пятого января, в 10:35 в службу "101" сообщили о том, что на автодороге госзначения Мукачево - Рогатин около с. Деловое сошла лавина (размер 12 Ч 3 Ч 1 м).

Движение транспорта выполнялось в реверсном режиме и регулировалось сотрудниками полиции. В 11:00 часов утра дорожное покрытие от снега было расчищено, движение транспорта было полностью восстановлено - отметили спасатели. Жертв и травмированных по итогам схода лавины нет.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье по причине снегопадов был сход двух лавин – четвертого января.
URA-Inform
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