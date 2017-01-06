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Украина
5 января 17, 19:38
Газовую компанию Онищенко передали Укргаздобыче
онищенко
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Связанную с депутатом компанию обвиняют в нанесении государству убытков на 160 миллионов гривен.
Связанную с депутатом компанию обвиняют в нанесении государству убытков на 160 миллионов гривен.

Киевский суд арестовал природный газ акционерного общества Пласт, связанного с нардепом Александром Онищенко, и передал его для дальнейшей реализации госкомпании Укргаздобыча.

В полиции полагают. что Пласт в 2014-2016 годах нанесло государству убытки в размере 170 миллионов гривен. Газ, добываемый на Стрелковом месторождении закачивался в Глебовское подземное хранилище газа (ПХГ) на территории Крыма.

Как известно, Пласт не имеет договоров с Укргаздобычей, при этом эксплуатирует скважины на Стрелковом месторождении в Херсонской области, из которых газ поставляется в город Геническ также на Херсонщине.

При этом компания аффилирована с депутатом Верховной Рады Александром Онищенко.

Арест судом первой инстанции был наложен еще 22 декабря 2016 года по ходатайству НАБУ. После этого Апелляционного суд отказал Пласту в снятии ареста.

Ранее в Нафтогазе заявили, что в газовой схеме Онищенко замечены многие политики.

Напомним, депутаты лишили неприкосновенности Онищенко и дали согласие на его задержание и арест. В ГПУ утверждают, что Онищенко организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании.
 
Korrespondent
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