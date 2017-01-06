Как в Украине празднуют Рождество Христово: Традиции, обычаи

Одним из самых почитаемых праздников в Украине всегда было Рождество, или Коляда (более древний, дохристианский праздник). Чтобы ответить на вопрос, как праздновать Рождество Христово, нужно понять саму сущность этого дуалистического торжества. В нем смешались языческие отголоски рождения нового солнца и христианская легенда о появлении на свет Сына Божьего. Такими параллельными мотивами и объясняется богатство обрядов, традиций нашего народа, в которых есть место и задабриванию духов умерших родственников, и гаданиям, и пожеланиям на будущий год, и религиозной молитве, и посту до первой звезды. Как же нужно праздновать этот великий день, чтобы не нарушить традиций предков и обеспечить благосклонность фортуны на будущий год, рассказывают Нескучные новости.





Традиции празднования Рождества в Украине





О том, как празднуют Рождество в Украине, написано много. Этнографы и историки, начиная с ХІХ столетия, собирали материал, благодаря которому мы можем при желании возродить многие традиции, утраченные за прошлый век. Но, к счастью, кое-что сохранилось в наших семьях и до сих пор, бережно передаваясь от бабушек - внукам.













Традиционно готовиться к Рождеству начинают накануне, ведь 6 января - Святой вечер, когда за постным, но богатым столом должна собраться вся семья. За несколько дней перед этим все вымывают и вычищают, жилье украшают праздничными рушниками, соломенными оберегами (пауками), вносят и ставят на покуть (святой угол) дидуха - сноп пшеницы, затейливо украшенный лентами.





Блюда на рождественском столе





Обычаи на Рождество предполагают, что хозяйки с утра будут заниматься приготовлением 12 постных блюд. Это могут быть борщ с грибами, вареники с разнообразной начинкой, пирожки, рыбные блюда и многое другое.













Но главными в этот вечер были и остаются сейчас кутя и узвар. Кутя должна была быть богатой - из пшеницы, с маком, медом, орехами. Сейчас в нее часто добавляют изюм, курагу, цукаты, но основной ингредиент - пшеница - остается неизменным. Те, кто варит ее из риса, делает очень грубую ошибку, ведь из рисовой крупы традиционно готовили поминальное угощение - "канун", а такому блюду не место на праздничном столе, приуроченном к рождению Христа.





В этот день взрослые не ели до восхода первой вечерней звезды, символизирующей появление на свет Иисуса и сияние Вифлиемской звезды. Детям разрешалось немного поесть в обед. К вечеру все члены семьи в праздничной одежде собирались за столом, уставленным угощениями.













Традиции на Рождество в Украине предписывали главе семейства обязательно "спрятаться" за блюдом с пирожками и спросить у детей, видно ли его. На это дети должны были ответить, что не видно, и тогда глава семейства желал, чтобы в доме всегда был достаток, чтобы за пирогами не было видно стола. Начинали трапезу с совместной молитвы, и каждый сначала брал кутю, а потом приступали к другим блюдам. В некоторых регионах было принято первую ложку кути подбрасывать к потолку (приносить жертву духам умерших родственников, которые незримо присутствуют на ужине).





Колядки





Далее празднование Рождества в Украине выходило за пределы семьи, ведь после ужина дети и молодежь собирались группками, чтобы продолжить его в каждой хате, где начинали колядовать - ходить по хатам со звездой и исполнять обрядовые песни - колядки, например:





Добрый тебе вечер,





Ласковый хозяин,





Радуйся, радуйся, земля,





Сын Божий в мир родился.













В этих песнях колядники рассказывали о замечательном событии, произошедшем в эту ночь, желали счастья и здоровья хозяевам - а взамен получали щедрое угощение. Считалось, что нужно зайти ко всем, иначе в доме, куда не ступила нога колядующих, не будет радости.





К полуночи все возвращались по домам, чтобы "не скитаться по свету" весь будущий год, а следующий день приносил щедрое, уже скоромное застолье и продолжение гуляний: зимние развлечения, вертепы, визиты к родственникам длились 12 дней - так называемые Святки (до самого Крещения).







