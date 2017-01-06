«Отец» главной банковской программы Украины трагически погиб

Стало известно о внезапной гибели директора компании «Lime Systems», которая занималась программным обеспечением украинской банковской сферы, Олега Нестерова и его жены Лилии.

Об этом на странице погибшего в Facebook написали его друзья и знакомые. По их словам, Нестеров с женой задохнулись во время утечки газа.