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Украина
5 января 17, 23:37
На Украину надвигается мощный циклон с Черного моря
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Улучшение погодных условий синоптики ожидают не раньше следующего понедельника.
Мощный циклон надвигается через Черное море на Украину — заморозки и снегопады прогнозируют синоптики завтра и в течение рождественских праздников. Об этом информирует «5 канал».

«Следующие два дня будет засыпать снегом южные и центральные области — на Киевщине наметет 15 сантиметров снега, на Одесщине и Николаевщине — все 35 сантиметров. Будет и гололед, и усложнен проезд по автодорогам, поэтому спасатели и полиция советуют отказаться от выезда на собственных автомобилях без насущной на то потребности. Завтра, кстати, на Одесщине вообще запрещено движение грузовикам», — говорится в публикации.

Тем временем, западные и северные регионы будут страдать от сильных морозов — до минус 16 по Цельсию. А в Карпатах и на Прикарпатье ожидают и все 20 градусов мороза. Сохраняется и опасность схода лавин, которыми на Закарпатье может засыпать и дороги.

Улучшение погодных условий синоптики ожидают не раньше следующего понедельника. На Закарпатье уже развернули три десятка пунктов обогрева.

Предрождественские морозы ударят первыми именно по этому региону — до минус 20 в горах и минус 13 на равнинах ожидают уже этой ночью. А в целом Закарпатье уже три дня как в плену арктического циклона.
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