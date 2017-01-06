Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.51
USD
26.90
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.86
RUB
0.46
Новости
Украина
6 января 17, 09:19
США дали союзникам $3 млрд на защиту от РФ
ВСУ,армия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Вашингтоне подчеркнули, что твердо поддерживали Украину.
В Вашингтоне подчеркнули, что твердо поддерживали Украину.

США потратили около 3,4 миллиардов долларов на защиту своих союзников в Центральной и Северной Европе от российских провокаций, заявил американский госсекретарь Джон Керри, говоря об итогах внешней политики администрации Барака Обамы.

"Мы твердо поддерживали демократическую Украину и, отвечая на российские провокации, предоставляли широкую помощь нашим союзникам в Северной и Центральной Европе", - заявил он.

По словам госсекретаря, "3,4 миллиарда долларов - это та сумма, которую мы потратили для помощи нашим друзьям на передних рубежах, чтобы помочь им выстроить свою оборону".

Отметим, гачиная с 2014 года, США оказали Украине помощь на сумму в 600 миллионов долларов
Korrespondent
Ещё по теме:
Латвия запретили своим гражданам служить в украинской армии
Польша обучает добровольцев обращению с оружием
Япония выделит на армию рекордные $46 млрд
ВСУ получит аптечки по стандартам НАТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В акватории Черного моря объявлено штормовое предупреждение
noimageВ киевской квартире обнаружено оружие и наркотики-Фото
noimageВ Кропивницком школьные каникулы продлили до 13 января
noimageАТО: обстрелы идут на всех направлениях
noimageРождество-2017 в Киеве: программа празднования
Лента новостей
Загрузка...