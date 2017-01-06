Трамп поменяет всех послов США

По словам дипломатов, знакомых с текстом указа, документ не допускает исключений. Ранее, вступающие в должность президенты позволяли отдельным послам, в частности, тем, у кого были дети школьного возраста, оставаться на своих постах на дополнительные несколько недель или месяцев.

"Политические" послы, многие из которых номинированы благодаря связям с президентом, почти всегда покидают свои посты по окончании президентского срока; послы, которые являются кадровыми дипломатами, часто остаются при своих должностях, отмечает издание. В посольстве США в Казахстане эту информацию пока не комментируют.

Инаугурация Д.Трампа состоится 20 января.