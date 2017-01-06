Рождество-2017 в Киеве: программа празднования

Начиная с 12 часов дня и до самого вечера в столице запланированы разнообразные шествия и концерты. Так, согласно програме, которую составил местная власть, 7 января на Софиевской и Михайловской площадях состоится "Шествие Дидухов и Звездарей" с участием аутентичных фольклорных коллективов, массовое колядование, фестиваль Дидуха. Рождественский концерт с участием фолк, поп, рок коллективов, а также выступление академического камерного хора "Крещатик".

8 января - день прогрессивной альтернативной украинской музыки.

9 января - сборный концерт исполнителей и хореографических коллективов при участии Киевского муниципального академического театра оперы и балета для детей и юношества.

7 и 8 января, Певчее поле - фестиваль "Зимова Країна мрій". Гостей ждут: рождественская ярмарка, традиционные гуляния, праздничные вертепы, выступления украинских коллективов и колядников.

7 января, рождественское действо "Казацкая Коляда" в "Мамаевой Слободе". После Крестного хода казаки и казачки "Мамаевой слободы" радушно встретят посетителей собственноручно приготовленными вкусностями, оберегами, картинами и патриотическими поделки, проведут мастер-классы: создание письма на фронт, роспись ласточек, елочных украшений, футболок. Пока они будут колядовать, петь и танцевать, у телег будет проходить ярмарка народных мастеров.

7 и 8 января, ВДНХ. Состоится праздничная рождественская программа с участием аниматоров, театром на ходулях и пантомимы, шоу фигуристов на льду и мастер-класс по фигурному катанию.

С 7 по 9 января пройдет рождественская программа в историко-развлекательном комплексе "Парк Киевская Русь" (Обуховский р-н, с. Копачов). Обещают насыщенную программу с выступлением конно-трюкового театра, привлечением пиротехники и спецэффектов. Сказочные герои разыграют настоящий вертеп, а все желающие также смогут погадать на будущее, ведь на Рождество все гадания сбываются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Рождества в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха. Уже к 6 января практически всю территорию страны охватят 20 градусные морозы.