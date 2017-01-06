АТО: обстрелы идут на всех направлениях

За минувшие сутки обстрелы украинских позиций в зоне АТО усилились на всех направлениях, всего сепаратисты открывали огонь 32 раза, сообщает пресс-центр штаба в Facebook. Один военнослужащий был ранен.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем сепаратисты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов - по Талаковке и Станице Луганской, по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты вели огонь по Марьинке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Гнутово, Павлополю, Широкино, Марьинке, Красногоровке, Водяному и Новотроицкому. По Старогнатовке огонь вела БМП.

На Донецком направлении сепаратисты из 152 миллиметровой артиллерии вели огонь по украинским позициям в районе Троицкого, а из 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия они били по Луганскому и Авдеевке.

Накануне сообщалось о рекордном числе обстрелов в зоне АТО с нового года.

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