Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.51
USD
26.90
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.86
RUB
0.46
Новости
Украина
6 января 17, 10:59
В Кропивницком школьные каникулы продлили до 13 января
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В городе Кропивницком школьные каникулы продлили до 13 января.

Такое решение приняли местные власти для предотвращения возникновения эпидемических осложнений. Как сказано в сообщении городского совета, которое цитирует словам начальника управления образования горсовета Ларисы Костенко, учитывая негативную динамику заболеваемости ОРВИ и гриппом по городу, управления рекомендовало учреждениям образования продлить каникулярный период еще на одну неделю.

Напомним, дети должны быть из каникул 10 января.

Как сообщал УРА-Информ, эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в области превышен на 32%.
URA-Inform
Ещё по теме:
На Украину надвигается новый штамм гриппа
В Китае выставят оценку благонадежности каждому гражданину
В Украине количество больных гриппом и ОРВИ выросло на 20%
В трех областях Украины объявлена эпидемия гриппа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В акватории Черного моря объявлено штормовое предупреждение
noimageВ киевской квартире обнаружено оружие и наркотики-Фото
noimageАТО: обстрелы идут на всех направлениях
noimageРождество-2017 в Киеве: программа празднования
noimageТрамп поменяет всех послов США
Лента новостей
Загрузка...