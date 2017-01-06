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Новости
Украина
6 января 17, 11:12
В киевской квартире обнаружено оружие и наркотики-Фото
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В одной из квартир Киева правоохранители обнаружили оружие, боеприпасы и наркотики.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, в указанной квартире проживает ранее судимый мужчина, который находится под административным надзором участкового офицера Оболонского управления полиции. В свою очередь, мужчина не явился в указанное время для отметки и вызвал подозрение у полицейских.

"Правоохранители во время поверхностного осмотра квартиры обнаружили две гранаты "РГД-5" с запалами, пистолет марки "Dreyse" с двумя магазинами, два магазина от автомата Калашникова и пять патронов калибром 7,62 мм", - говорится в сообщении. 

Кроме этого, полиция проверила еще двух жителей данной квартиры и обнаружила у них наркотическое вещество растительного и химического происхождения. В настоящее время, все изъятые предметы и вещества направлены на соответствующие экспертные исследования.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее на Киевщине правоохранители изъяли наркотиков на 300 тысяч гривен. 
URA-Inform
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