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Украина
6 января 17, 12:18
В акватории Черного моря объявлено штормовое предупреждение
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В пятницу, 6 января, в акватории Черного моря утром и днем объявлено штормовое предупреждение.

По информации Украинского гидрометеорологического центра, сегодня по северным районам Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-30 метров за секунду. В связи с чем высота волн может достигать 30-50 дм.

Возможно также медленное обледенение судов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Месте с тем, на сайте ГосЧС также размещено предупреждает о высоком уровне лавинной опасности в горах на территории Львовской области и высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Согласно сообщению, в пятницу в связи с сильными снегопадами и метелями тут ожидается значительный третий уровень лавинной опасности. В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги, - предупреждают в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 января днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской областях сильные снегопады и метели, снежные заносы (в Одесской, Николаевской и Кировоградской местами очень сильный снег).

В восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.
URA-Inform
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