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Новости
Украина
6 января 17, 13:03
Какими продуктами нужно запасаться в снегопады и морозы
хлеб
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Украинские синоптики обещают на рождественские праздники сильные морозы и обильные снегопады.

Как подготовится к непредвиденным ситуациям из-за ухудшения погодных условий, рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Он составил список того, чем рекомендовано запастись на случай непогоды, поскольку местные власти нескольких областей уже предупредили население, что сейчас лучше запастись продуктами на несколько дней, так как может сложиться ситуация приостановки работы магазинов.

Так, согласно списку на первом месте это питьевая вода, хлеб, крупы и различные консервы. При этом автомобилистам советуют не выезжать в эти дни на дороги, но если необходимость возникла, то при себе нужно иметь необходимый запас топлива, термос с горячим чаем, заряженный мобильный телефон,- советует Чечеткин.

При этом опытные автомобилисты добавляют, что также лучше иметь при себе снегоуборочную лопату, цепи для колес и запасную заряженную батарею для мобильного телефона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная власть напомнила, что в городе в эти дни будут работать пункты обогрева, ля тех кому будет необходимо помощь.
URA-Inform
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