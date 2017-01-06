Украина сегодня отмечает Святой вечер накануне Рождества

Богатая кутя или Вигилия - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января.

По давней традиции, еще вечером накануне Рождества начинаются духовные и материальные приготовлений. Вечер этот называется Святым или Святой Вечером, или Навечерие Рождества Христова.

Это один из самых почитаемых дней для всех христиан - и восточного, и западного обрядов - и один из важнейших семейных праздников, магический день, когда каждая семья создает в доме атмосферу уюта, достатка и согласия.

С Сочельником связан обряд приготовления первой кути.

Ее называли богатой, поскольку кроме нее готовили одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно должны быть борщ, рыба, грибы, вареники с фасолью и капустой, картофель, компот. Блюда должны быть постными, так как Сочельник приходится на последний день Филипповского поста.

Кутю традиционно готовили из пшеничных или ячменных зерен (на юге Украины из риса). Перед тем их вымачивали в воде, толкли в ступе, сушили и снова били, чтобы окончательно освободить от чешуи.

Однако не менее важной была заблаговременная и серьезная подготовка к рождественско-новогодних обрядов. Обязательно с поры жатвы хранили обжиночного Дидух и отбирали пахучее сено.

До захода солнца необходимо завершать всю важную работу по хозяйству - от наведения порядка в доме и усадьбе к ремонту рабочего инвентаря, ткачества полотна и выделки кож.

По обычаю к праздникам хозяйки тщательно убирали в домах, отбеливали помещения и разрисовывали цветами дымоход, застилали новые или чисто выстиранные скатерти, ткани и полотенца. Обязательно пытались произвести новую одежду для всех членов семьи и купить новую посуду (чаши, горшки, кочерги и макогоны). Из воска собственной пасеки люди изготовляли праздничные свечи, приговаривая специальные заговоры и молитвы. В подготовке были задействованы все - и малые, и старые.