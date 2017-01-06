Розенко требует аудита госзакупок лекарств в 2015-2016 гг

"Мы должны снять все спекуляции вокруг вопроса международных закупок и открыто сказать о проблемах, если они будут выявлены в процессе аудита. Каждый этап закупки лекарств, от проведения тендера до поставки вакцины в конкретную больницу, должен происходить открыто и прозрачно. Поэтому аудит закупок в 2015-2016 гг. должен быть проведен авторитетными международными организациями", — цитирует П.Розенко пресс-служба.

Кроме того, он поручил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предоставить график закупок вакцин и лекарственных средств в 2017 году.

Ранее генеральный директор "Института сердца" Минздрава Борис Тодуров в своем Facebook подверг критике эффективность закупок лекарственных средств и препаратов медназначения за средства госбюджета.