На Львовщине из-за переохлаждения умерли уже 4 человека

Такие данные представил сегодня во время заседания межведомственного оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. По его словам, на сегодняшний день по поводу переохлаждения и обморожений обратился в учреждения здравоохранения 51 человек, четверо, к сожалению, погибших.

Все летальные случаи зарегистрированы во Львовской области, - пояснил он, добавив, что больше всего граждан с переохлаждениями на сегодня зафиксировано с Волынской и Закарпатской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан. На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.