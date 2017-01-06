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Новости
Украина
6 января 17, 14:37
На Львовщине из-за переохлаждения умерли уже 4 человека
Скорая,помощь
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По состоянию на пятницу, 6 января, в Украине по данным из шести областей из-за переохлаждения умерли четыре человека.

Такие данные представил сегодня во время заседания межведомственного оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. По его словам, на сегодняшний день по поводу переохлаждения и обморожений обратился в учреждения здравоохранения 51 человек, четверо, к сожалению, погибших.

Все летальные случаи зарегистрированы во Львовской области, - пояснил он, добавив, что больше всего граждан с переохлаждениями на сегодня зафиксировано с Волынской и Закарпатской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан. На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.
URA-Inform
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