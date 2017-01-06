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Новости
Украина
6 января 17, 15:49
В Одессе из-за метели в аэропорту отменен ряд авиарейсов
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По причине снежной пурги в Одесской области на данный момент был отменен ряд авиарейсов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта. Утром – шестого января - был принят, а также отправлен борт до г. Стамбул. На данный момент уже отменены два рейса из Киева и Стамбула, ведется активная очистка взлетно-посадочной полосы.

Более того, уже стало известно, что задерживаются также самолеты из Вены, из Минска и Стамбула на 16:00. При этом запрещено движение автотранспортных средств на автодороге государственного значения М-15 "Одесса-Рени": км 84 + 000 - 306 + 149 с 12:00 шестого января 2017 г.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае ранее авиарейсы были отменены по причине густого смога.
URA-Inform
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