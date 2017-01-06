В Украине объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 7-8 января, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

“7-8 января в центральных, южных и северных областях сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы; в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской областях сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед”, - сказано в сообщении.

По всей стране, кроме восточных областей, ожидаются порывы северного ветра 15-22 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с.

В западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сохранится холодная погода с температурой ночью 16-22 градусов, на западе и севере страны местами до 25 градусов мороза, днем 12-18 градусов мороза.