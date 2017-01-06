НАБУ расследует новые дела по е-декларациям

В пресс-службе НАБУ сообщают, что сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования управления аналитики и обработки информации Бюро. А информация о предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из райгосадминистраций, а также относительно преднамеренного непредоставления е-декларации другим главой РГА внесена в ЕРДР по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

Бюро также напомнило, что 17 ноября зарегистрированы три первых уголовных производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два дела открыты относительно народных депутатов Украины и одно — представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи криминальных дел.