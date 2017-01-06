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Новости
Украина
6 января 17, 15:56
НАБУ расследует новые дела по е-декларациям
НАБУ,Холодницкий
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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам декларирования недостоверной информации народным депутатом и главами районных государственных администраций

В пресс-службе НАБУ сообщают, что сведения об уголовном правонарушении в отношении народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании материалов информационно-аналитического исследования управления аналитики и обработки информации Бюро. А информация о предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации главой одной из райгосадминистраций, а также относительно преднамеренного непредоставления е-декларации другим главой РГА внесена в ЕРДР по результатам рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

Бюро также напомнило, что 17 ноября зарегистрированы три первых уголовных производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях. Два дела открыты относительно народных депутатов Украины и одно — представителя судебной ветви власти. В декабре НАБУ начало расследование еще семи криминальных дел.
Delo
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