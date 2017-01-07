На Кировоградщине 4 авто вытащили из кювета

Об этом передает пресс-служба УГСЧС региона. В Кропивницком спасатели первого пожарно-спасательного отряда помогли по буксировке двух грузовых авто "КАМАЗ" по ул. Родимцева, а также по ул. Чикаленко. Грузовые авто попали в заносы и не могли продолжить движение самостоятельно.

При этом на автотрассе Александровка-Липняжка автомобиль "ВАЗ-2101" также попал в кювет. Спасатели 15-ой пожарно-спасательной части пгт Добровеличковки отбуксировали авто на безопасный участок пути. Кроме того – в Светловодске "ВАЗ-2106" также попал в кювет, откуда был изъят спасателями 17-ой пожарно-спасательной части города.