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Украина
7 января 17, 11:09
На Кировоградщине 4 авто вытащили из кювета
кювет
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Спасатели Кировоградской области помогли в буксировке четырем авто. 

Об этом передает пресс-служба УГСЧС региона. В Кропивницком спасатели первого пожарно-спасательного отряда помогли по буксировке двух грузовых авто "КАМАЗ" по ул. Родимцева, а также по ул. Чикаленко. Грузовые авто попали в заносы и не могли продолжить движение самостоятельно.

При этом на автотрассе Александровка-Липняжка автомобиль "ВАЗ-2101" также попал в кювет. Спасатели 15-ой пожарно-спасательной части пгт Добровеличковки отбуксировали авто на безопасный участок пути. Кроме того – в Светловодске "ВАЗ-2106" также попал в кювет, откуда был изъят спасателями 17-ой пожарно-спасательной части города.
URA-Inform
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